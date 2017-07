FC Twente heeft gereageerd op de rellen die woensdagavond ontstonden na afloop van het vriendschappelijke duel tegen Everton.

Vervolg: FC Twente baalt stevig van misdragingen supportersgroepen

'Na afloop van het duel met Everton heeft in Café De Lutte een incident plaatsgevonden waarbij geweld is gebruikt,' valt er te lezen in een statement op de clubwebsite. 'Ondanks dat we (nog) niet precies weten wat er is gebeurd, mag duidelijk zijn dat wij iedere vorm van geweld rondom wedstrijden afkeuren.'

Incidenten oefenduels: "Mag duidelijk zijn dat wij iedere vorm van geweld rondom wedstrijden afkeuren." https://t.co/WVXl0eHZTe #FCTwente — FC Twente (@fctwente) 20 juli 2017

Wel was duidelijk dat de relschoppers van woensdagavond zijn getraceerd en dat enkele hiervan een stadionverbod hadden. Jl. zaterdag speelde FC Twente een oefenduel tegen het Duitse Hannover 96, de politie heeft toen een 100 fans bij de grens terug moeten sturen om rellen te voorkomen.

Directeur Velderman laat weten: 'Het is betreurenswaardig dat de naam van de club in verband wordt gebracht met dergelijke incidenten. FC Twente keurt geweld te allen tijde af en personen met een stadionverbod willen we niet bij FC Twente-evenementen hebben.'

