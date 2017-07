Cocu spreekt zich uit over het trainingskamp van PSV in Zwitserland, een goede leerperiode voor de mannen van PSV en over de aankomende jeugd.

Vervolg: VIDEO: Cocu tevreden over trainingkamp PSV is Zwitserland

VIDEO: Cocu tevreden over trainingkamp PSV is Zwitserland

Een korte samenvatting: Cocu spreekt zich uit over het trainingskamp van PSV in Zwitserland, een goede leerperiode voor de mannen van PSV en over de aankomende jeugd..