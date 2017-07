Chicharito kan weg bij Bayer Leverkusen: hij kan namelijk naar de Engelse club West Ham United.

Javier Hernandez staat beter bekend als Chicharito, zijn bijnaam die bekender is dan zijn echte naam.

Slaven Bilic, de coach van West Ham, wilt na een dramaseizoen zo snel mogelijk goed versterken. Eerder werden al Pablo Zabaleta en Joe Hart naar de club gehaald. Nu ziet het er dus naar uit dat Andy Carroll voorin concurrentie krijgt van de 29-jarige Mexicaanse topspits.

Hernandez heeft op dit moment 28 goals uit 54 wedstrijden in de Bundesliga voor Bayer Leverkusen, in totaal zijn het er 39 uit 76 met de beker en Europa erbij. Voor Leverkusen is een bod wat bijna de 20 miljoen aantikt moeilijk af te wijzen.

Bayer Leverkusen kan Chicharito verkopen aan West Ham

