Oranje bondscoach Wiegman over remise tegen Denemarken: Nee dankje

De bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal speelt vanavond het tweede duel op het EK, tegenstander Denemarken moet worden verslagen.

In de persconferentie van donderdagochtend in aanloop naar het duel tegen Denemarken was Wieman stellig, 'We zijn natuurlijk heel blij met het resultaat van zondag. Maar iedereen is zich ervan bewust dat het één goede wedstrijd was en dat we in principe nog niks hebben. Het was niet moeilijk voor de speelsters om meteen vooruit te kijken.'

Het openingsduel tegen Noorwegen hakte erin, Wiegman had haar team na de hersteltraining dan ook vrijaf gegeven. Spelers kregen tijd voor vrienden en familie, en gelukkig speelt de gehele Oranje gekte nog niet mee binnen het team.

Tegenstander Denemarken speelde haar eerste openingsduel tegen de Belgen, ook zij wonnen net als Oranje met de score van 1-0. Wiegman had het volgende over Denemarken te zeggen, 'Je zag dat zij net als wij positiespel willen spelen. Het is een energiek team. Maar ze schromen de lange bal niet.'

Denemarken kende in de kwalificatie slechts een tegendoelpunt, dat wil wat zeggen over de defensie van de Denen. Wiegman durft dan ook niet aan te wijzen wie er gaat winnen, dus een underdog positie is er ook niet bij voor Oranje.

'Als je kijkt naar de FIFA Ranking, ligt het dicht bij elkaar,' Oranje verblijft op de twaalde plek, terwijl de Denen slechts drie plekken lager uitkomen. 'Dus het wordt zeker een interessante wedstrijd.' De wedstrijd tussen de andere twee landen in poule A, Noorwegen en België, begint om 18.00 uur. Mocht die eindigen in een gelijkspel en Nederland wint, dan is het verzekert van een plaats in de kwartfinale. Maar Wiegman doet niet aan rekenen. Op de vraag van een Deense journalist of ze zou tekenen voor een gelijkspel morgenavond, antwoordde ze zonder te aarzelen: 'No, thank you'

Vermoedelijke opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Van den Berg, Van Es; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Oranje bondscoach Wiegman over remise tegen Denemarken: Nee dankje

