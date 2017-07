Het aankomend seizoen komt Feyenoord sinds lange tijd weer uit in de Champions League, iets wat Gio tot nadenken zet.

Vervolg: Van Bronckhorst: Vermeer of Jones, wat is juiste keus?

De Feyenoord trainer Van Bronckhorst heeft een variant in zijn hoofd om een aparte doelman voor de Nederlandse competitie op te stellen, maar ook eentje om apart op Europees niveau te laten excelleren.

Keeperstrainer Zoetebier vindt dit geen slimme zet, 'Alleen een ander voor de beker zou nog wel kunnen. De Champions League is net zo belangrijk als de competitie, dan wil iedereen meedoen.'

'Als je dan nog een keer van doelman gaat wisselen, maak je het je verdedigers wel heel erg moeilijk,' vervolgt keeperstrainer Zoetebier. 'Ik zou sowieso gewoon één eerste doelman kiezen. Het is of of en niet en en. Frank de Boer is kampioen geworden met Ajax, doordat hij een duidelijke keuze maakte. Vermeer was eerste keeper, Jasper Cillessen speelde in de beker. Giovanni moet snel beslissen en als het aan mij ligt, wint Vermeer het op punten. In ieder geval krijg je te maken met een doelman die niet gelukkig is.'

Ook oud International Ed de Goei denkt erover, 'Ik was een keeper die altijd wilde spelen. Klinkt leuk dat je altijd nog die andere wedstrijden hebt, als je niet keept in de Eredivisie. Maar doordeweeks moet je wel trainen en bereid je je voor op niks. Daarmee had ik moeite, toen ik er bij Chelsea naast kwam te staan.'

Henk Timmer denkt dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft, 'Je hebt gewoon een eerste en een tweede keeper. Twee eerste keepers bestaan niet. Als je zo gaat goochelen, durf je in feite niet echt een keuze te maken.'

Joop Hiele staat ook achter Zoetebier, 'gentlemens-constructie'. 'Het zou wel kunnen, hoor, maar dan alleen als de ploeg zich er prettig bij voelt. Anders heeft het geen enkele zin. Je kiest bewust voor een keeper en de ander is tweede man. Zo gaat dat nu eenmaal in topsport.'

'Zo'n constructie is leuk in Barcelona, maar Feyenoord is een ander verhaal. In mijn beleving heb je een eerste keeper die alles speelt. Het heeft geen zin een ander de beker te laten doen, of zo. Het lost uiteindelijk niks op. Je krijgt er geen ritme van en die andere keeper baalt. Ik ken ze toch, die gasten willen alles spelen.'

Van Bronckhorst: Vermeer of Jones, wat is juiste keus?

Een korte samenvatting: Het aankomend seizoen komt Feyenoord sinds lange tijd weer uit in de Champions League, iets wat Gio tot nadenken zet..