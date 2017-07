Jetro Willems lijkt toch niet te vertrekken bij PSV

Afgelopen week leek Jetro Willems een nieuwe werkgever te hebben gevonden, maar de transfer komt op losse schroeven te staan.

Jetro Willems leek een nieuwe werkgever te hebben gevonden in Eintracht Frankfurt, een medische keuring was al uitgevoerd. Willems zou zelf al lang en breed akkoord zijn met de club, maar Frankfurt en PSV lijken er maar niet uit te komen.

De medische keuring van vorige week was het laatste nieuws wat we vernamen uit Duitsland, daarna kwam er een periode van stilte. Voetbal International laat nu weten dat Eintracht Frankfurt en PSV nog altijd niet tot een akkoord kunnen komen en de transfer dus nog even op zich laat wachten.

Eintracht Frankfurt zou vijf miljoen euro betalen voor Willems (excl. bonussen), waardoor het nog verder op kan lopen. voor Willems zou er een contract voor drie seizoenen klaarliggen.

