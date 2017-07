OFFICIEEL: Chelsea en Real akkoord over transfersom spits

Real Madrid-spits Alvaro Morata lijkt deze zomer van Spanje naar Engeland te verhuizen. Engels landskampioen Chelsea meldt namelijk woensdag op zijn website dat het een akkoord met de Spaanse topclub heeft bereikt over de transfersom voor de 24-jarige aanvaller. Morata moet er persoonlijk nog wel uitkomen met Chelsea en moet medisch gekeurd worden.

Naar verluidt arriveert Morata donderdagochtend in Londen om te onderhandelen met Chelsea over een contract. Morata lag bij Real Madrid nog tot medio 2021 vast. Sinds medio 2016 speelde Morata pas weer voor Real, dat Morata in 2014 verkocht aan Juventus voor 20 miljoen euro. In zijn eerste periode bij Real kwam Morata tot 37 competitieduels en tien goals. Bij Juventus scoorde Morata vijftien keer in 63 competitieduels.





Ondanks dat hij lang niet altijd zeker was van een basisplek legde Real 30 miljoen euro op tafel en haalde het Madrileen terug naar zijn geboortestad. Afgelopen seizoen toonde Morata zich doeltreffend met vijftien goals in 26 competitieduels. Dat zijn prima cijfers, zeker gezien het feit dat hij van die 26 duels er veertien in de basis stond.





Nu zal Real Madrid flink gaan verdienen op de twintigvoudige international van Spanje. Naar verluidt ligt de transfersom op tachtig miljoen euro.

