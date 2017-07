FC Utrecht heeft gereageerd op een van de opvallendste geruchten van nu. Volgens de geruchten zou de 33-jarige recordinternational Wesley Sneijder bij FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad, gaan tekenen. Guido Albers, de zaakwaarnemer van Sneijder, liet echter direct weten dat een overgang naar Utrecht niet speelt, maar de club uit de Domstad hoopt wel op de komst van Sneijder.

Vervolg: FC Utrecht: We zouden Sneijder er graag bij willen

'We zouden Wesley er natuurlijk graag bij willen hebben, meer heb ik er niet over te zeggen. Als er nieuws is, zal de club dit naar buiten brengen’, zo vertelt trainer Erik ten Hag in gesprek met Voetbal International. Sneijder is sinds afgelopen vrijdag transfervrij nadat zijn contract bij de Turkse topclub Galatasaray werd ontbonden.





FC Utrecht-middenvelder Zakaria Labyad ziet de komst van Sneijder ook wel zitten. 'Een speler met zijn kwaliteiten is denk ik bij iedere Nederlandse club een uitstekende toevoeging. ik moet spelen als hij komt? Dat is aan de trainer. Ik denk dat we prima samen op het veld kunnen staan. Dat is wel iets dat ik graag zou willen’, aldus Labyad over een mogelijk komst van Sneijder, die eerder ook actief was voor Ajax, Real Madrid en Internazionale.

FC Utrecht: We zouden Sneijder er graag bij willen

Een korte samenvatting: FC Utrecht heeft gereageerd op een van de opvallendste geruchten van nu. Volgens de geruchten zou de 33-jarige recordinternational Wesley Sneijder bij FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad, gaan tekenen. Guido Albers, de zaakwaarnemer van Sneijder, liet echter direct weten dat een overgang naar Utrecht niet speelt, maar de club uit de Domstad hoopt wel op de komst van Sneijder..