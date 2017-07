TRANSFER: NEC Nijmegen verkoopt overbodige aanvaller

NEC Nijmegen is erin geslaagd om Sam Lundholm te verkopen. De 22-jarige Zweed is aan het Zweedse IK Sirius FK verkocht. Daarnaast heeft NEC een bonusconstructie en doorverkooppercentage weten te bedingen, zo meldt de degradant op de officiële website. Aanvaller Lundholm heeft voor 4,5 jaar getekend bij Sirius.

Lundholm had bij NEC nog een contract tot medio 2018, maar was op een zijspoor beland bij de club uit Nijmegen. NEC nam Lundholm in de zomer van 2015 over van AIK Fotboll, waar hij in 2013 debuteerde in het profvoetbal. Lundholm wist in Nijmegen niet te imponeren en kwam maar tot dertien competitieduels in de Eredivisie. In al die duels kwam hij als invaller binnen de lijnen. Vanaf januari speelde hij op huurbasis bij Randers FC uit Denemarken.





Remco Oversier, technisch directeur van NEC, is blij dat de transfer tot stand is gekomen. ‘Met de verkoop van Sam komt er een einde aan een ongelukkig huwelijk, voor beide partijen. Sam was niet meer in beeld voor het eerste van N.E.C. en was – net als Reagy Ofosu – al teruggezet naar de beloften’, zegt Oversier op de website van NEC.





‘We zijn daarom blij dat we, ondanks zijn situatie van de afgelopen jaren, financieel sterker worden van deze transfer met in potentie nog extra opbrengsten. Tevens is het heel belangrijk dat we met het vertrek van deze overbodige spelers ruimte creëren om de selectie gericht te versterken op posities waar we dat hard nodig hebben’, aldus Oversier.

