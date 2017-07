Velthuizen naar Cyprus en komt Nederlander Maduro tegen

Hedwiges Maduro vertrekt richting Omonia Nicosia, waar hij een Nederlandse keeper tegenkomt.

Piet Velthuizen vertrok namelijk eerder deze week van Hapoel Haifa ook richting Omonia Nicosia. Maduro is hem nu dus achterna gegaan. FC Groningen had hem niet langer meer nodig en dus heeft hij besloten in Cyprus zijn carrière voort te zetten.

In Cyprus komen de twee Nederlanders een andere Nederlander tegen bij Apoel Nicosia: namelijk de nieuw aangestelde coach Mario Been. De club waar wellicht Dave Bulthuis naartoe gaat van FC Utrecht. Zo zie je maar weer, een heus Nederlands feestje in Cyprus.

