De 18-jarige spits maakte vooral furore in het jeugdelftal van België onder 19, waarin hij in 8 wedstrijden tot 5 goals kwam. Roda zag het wel zitten in de aanvaller en heeft dus besloten hem tot juni volgend jaar te huren.

In 2014 nam Anderlecht de jeugdige spits over van Mechelen, daarna werd hij al snel gepromoveerd naar het eerste van Anderlecht.

Vancamp staat in België bekend als een groot talent.

Roda huurt Vancamp van Anderlecht: spitsentalent

