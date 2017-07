Het lijkt er toch alles van weg te hebben dat Morata in de Engelse Premier League aan de slag gaat.

Morata toch naar Engeland, Chelsea hengelt hem binnen

De spits van Real Madrid lijkt te verhuizen naar de kampioen van Engeland, het Londense Chelsea lijkt de spits bijna binnen te hebben zo meldt Gianluca di Marzio.

Met het geld van Morata kan Real Madrid de gewenste Kylian Mbappé van het vorstelijke AS Monaco toch nog halen deze zomer. Eerder was Man. United al in beeld, maar de ploeg van Mourinho wist Lukaku van Everton over te nemen. Chelsea kan de vraagprijs van 85 miljoen euro voor Morata wel ophoesten.

Verdere details over de transfer zijn er nog niet, to be continued....

