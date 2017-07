Ojo naar Scunthorpe United van Kevin van Veen

unso Ojo heeft de Eredivisie verlaten en ingeruild voor Scunthorpe United, waar hij een bekende Eredivisionist tegen komt.

Bij Scunthorpe United komt hij de Nederlander Kevin van Veen tegen, die ook een verleden heeft in de Eredivisie, namelijk bij SC Cambuur.

Scunthorpe speelt op een mooi niveau in de Engelse League One, dat is twee divisies onder de Premier League. Toch zou een grootverdiener daar rond de twee ton per jaar pakken volgens Van Veen.

De Belgische Ojo had wel oren naar een Engelse transfer, aangezien hij zijn carrière graag nieuw leven in wilt blazen.

In het verleden werd Ojo uitgeleend door PSV en speelde hij in de tussentijd nog bij Belgische clubs Beerschot en Antwerp.

