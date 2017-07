De Colombiaanse back van PSV lijkt ook deze zomer nog te vertrekken uit Eindhoven, verschillende Engelse clubs zijn in de Colombiaan geinteresseerd.

Vervolg: Swansea City en Tottenham mogelijke nieuwe club voor PSV-er Arias

Een Colombiaan medium weet te melden dat het Engelse Swansea City en Tottenham Hotspur wel oren hebben naar Arias. De Colombiaan staat al vier seizoenen bij PSV onder contract, waar hij een vaste waarde is in de defensie van Cocu. Toch is een link naar een transfer niet vreemd.

Arias heeft nog een doorlopend contract tot medio 2018 bij PSV, wat dus afgekocht moet worden. Mocht PSV de Colombiaan laten gaan, is het de derde defensieve kracht die de lampenstad verlaat. Eerder gingen Willems (Eintracht Frankfurt) en Moreno (AS Roma) hem al voor.

