De Portugese coach Jose Mourinho is klaar voor een lange zit bij Man. United, ook al weet hij dat dat moeilijk kan worden.

Vervolg: Mourinho ziet toekomst bij Man. United: Denk aan 15 jaar

In gesprek met ESPN laat de Portugese coach weten: 'k ben klaar voor het seizoen. Ik ben klaar voor de komende, laten we zeggen, vijftien seizoenen. Bij Manchester United? Ja, waarom niet?'

'Ik moet wel toegeven dat zoiets tegenwoordig, vanwege de altijd aanwezige druk, heel moeilijk voor elkaar te krijgen is. Managers moeten telkens maar winnen, maar er is slechts één iemand die kan winnen en het wordt steeds lastiger,' vervolgt de 54-jarige oefenmeester.

Sir Alex Ferguson stond maarliefst 27 jaar aan het roer bij Man. United, 'Zijn loopbaan is uniek. Ik denk niet dat het mogelijk is die te evenaren. Niemand blijft tegenwoordig nog zo lang bij eenzelfde club, in eenzelfde competitie. Ik denk dat Arsène Wenger (Arsenal) in het moderne voetbal de laatste is. Het draait nu allemaal om succes.'

Mourinho ziet toekomst bij Man. United: Denk aan 15 jaar

Een korte samenvatting: De Portugese coach Jose Mourinho is klaar voor een lange zit bij Man. United, ook al weet hij dat dat moeilijk kan worden..