In gesprek met het Eindhovens Dagblad laat de 26-jarige doelman weten: 'Het moet een club zijn waar mijn gevoel honderd procent goed bij is en waar alles voor mij klopt. Ik weet wat ik aan PSV heb en dat is iets goeds en moois.'

Jeroen Zoet is al 11 jaar bij PSV, en dat heeft toch een bepaalde band met de club en de stad opgebouwd. 'Aan de andere kant kan ik makkelijker dan anderen een stap naar het buitenland maken omdat ik nog geen gezin heb en thuis geen verantwoording hoef af te leggen.'

De laatste naam die in verband werd gebracht met Zoet was het Italiaanse Napoli, 'Op dit moment speelt er niks concreets en ligt mijn focus voor de volle honderd procent bij PSV.' aldus de goalie.

Zoet heeft wel oren naar buitenlands avontuur: Alleen als alles klopt

