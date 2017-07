De International van Brazilie bereidt zich met FC Barcelona gewoon voor op het aankomende seizoen in de Liga, ondanks de sterkte geruchtenstroom dat hij naar PSG vertrekt.

Vervolg: Neymar: Geniet van mijn tijd bij Barca, ik ga niet naar PSG

Dinsdag kwam naar buiten dat de Franse grootmacht PSG een slordige 222 miljoen euro overheeft voor de Braziliaan, het totale transferbudget van de Parijse grootmacht, die hiermee de clausule van de Braziliaan activeren.

Neymar lijkt na vier seizoenen gefrustreerd te zijn geworden in Camp Nou en oren hebben naar een overgang, maar de Braziliaan zelf laat weten te genieten van zijn tijd bij FC Barcelona.

'Het laatste seizoen was mijn beste seizoen in Barcelona. Ik ben helemaal aangepast aan de stad, de club en ik ben gelukkig hier. Dat komt tot uitdrukking in de prestaties van een atleet,' aldus Neymar zelf.

'Het was het seizoen waar ik me meer op m'n gemak voelde, hoewel we de titels niet hebben gewonnen die we wilden winnen. We hebben geweldige wedstrijden gespeeld en fantastische moment beleefd. Nu moeten we voor het seizoen 2017/18 werken, dat het individueel en als een groep nog positiever wordt.'

Neymar benadrukte dinsdag zelf dat hij zo goed als zeker bij FC Barcelona blijft.

