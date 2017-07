Wijnaldum doet gok op landstitel met Liverpool komend seizoen

Oud PSV middenvelder en Oranje International Georgino Wijnaldum denkt dat Liverpool aankomend seizoen hoge ogen kan gooien.

De middenvelder denkt zelfs hardop uit te spreken dat Liverpool aankomend seizoen een gooi naar de landstitel kan doen. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van Klopp op de vierde plek met 17 punten minder dan landskampioen Chelsea FC.

Deze transferzomer deed Liverpool geen grote zaken, alleen versterkingen Mohamed Salah en Dominic Solanke werden gehaald. Toch denkt Wijnaldum dat het mogelijk is om sinds 1990 landskampioen van de Engelse Premier League te worden.

'Ik zal niet zeggen dat we meteen de titel kunnen winnen, maar ik denk dat we een groep hebben die voor de titel kan strijden", vertelde Wijnaldum tegen Engelse media. "Ik ben ervan overtuigddat we niet dezelfde fouten zullen maken als vorig seizoen. Ik heb het vertrouwen en het geloof.'

'Vorig seizoen begonnen we goed, maar in januari en februari hadden we veel slechte resultaten en daarom speelden we in de competitie niet voor de titel. Ik denk dat we een goede basis hebben en we moeten zorgen dat het zo blijft.'

Afgelopen seizoen liet Liverpool tegen de kleintjes veel punten liggen, dat moet volgens Wijnaldum aankomend seizoen beter. 'We moeten de wedstrijden beter lezen. Wat heb je nodig om te winnen. Je hoeft niet altijd mooi te winnen. Ik denk dat Chelsea een goed voorbeeld is. Vorig seizoen waren zij het beste team. Ze wisten wat ze moesten doen. Dat was wat we moesten doen. We moeten ervoor zorgen dat we van het verleden leren en het dit seizoen doen.'

