Schöne: Ik vond ons niet goed spelen

Ajax-middenvelder Lasse Schöne weet dat het bij Ajax beter moet qua spel, zeker gezien de heenwedstrijd die eraan komt tegen Olympique Nice in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week woensdag wordt die wedstrijd gespeeld, maar in voorbereiding op dat duel werd dinsdag met 2-0 verloren van het Franse Olympique Lyon.

'Ik vond ons niet goed spelen, we kwamen nooit echt in ons spel. Het liep niet zoals gehoopt', zei de Deen, die wel een pluspunt zag. 'Het belangrijkste is dat we negentig minuten in de benen hebben, die fitheid is belangrijk. We kunnen nog stappen maken, het is duidelijk dat het beter moet. Dat kan ook, dat hebben we vandaag bij vlagen laten zien en ook in eerdere wedstrijden.'

De gebeurtenis rondom Abdelhak Nouri, die ca. 1,5 week geleden zijn bewustzijn verloor op het veld tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Nouri werd minutenlang gereanimeerd en moest per traumahelikopter naar het ziekenhuis. Hij had te kampen met hartritmestoornissen, maar vorige week werd helaas bekend dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

