Heerenveen: Feyenoord heeft meer dan 4,5 betaald voor St. Juste

Dinsdag wist Feyenoord een dubbelslag te slaan door St. Juste en Haps binnen te halen en de defensie te versterken.

Via diverse media komt er nu naar buiten dat Feyenoord slechts 4,5 miljoen euro heeft neergelegd voor St. Juste, maar de Technisch Directeur van SC Heerenveen heeft laten weten dat daar niets van klopt.

In gesprek met VI laat Hamstra weten dat het bedrag ver boven de 4,5 miljoen euro ligt. De interesse voor St. Juste was er al een tijdje, maar het bedrag dat Feyenoord heeft neer moeten leggen blijft nog even gissen. 'De interesse in Jerry was er al even, hij maakt op het juiste moment de overstap. Maar het bedrag van 4, 5 mijoen euro klopt echt niet. Het ligt veel hoger dan dat.'

