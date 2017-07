De Nederlander van het Duitse Bayern Munchen blesseerde zichzelf op vakantie, een potje tennis leverde Robben een kuitblessure op.

Vervolg: Robben werkt in Munchen aan herstel en is begin augustus speelklaar

De selectie van Bayern Munchen is momenteel in China (Changhai red.) voor de Azie Cup en bereidt zich daar voor op het nieuwe seizoen, terwijl Robben in Munchen werkt aan zijn herstel.

Carlos Ancelotti verwacht Arjen Robben begin augustus terug, dan speelt Bayern Munchen nog om de Audi Cup. Ancelotti verwacht dat Robben dan weer zijn eerste minuten kan maken. Op 5 augustus staat het duel om de Duitse Supercup op het programma tegen bekerwinnaar Dortmund.

Op de laatste dag van augustus speelt Oranje tegen Frankrijk het beslissende WK Kwalificatieduel, Robben hoopt dan genoeg ritme te hebben opgedaan voor dat allesbeslissende duel.

