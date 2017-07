Cocu: Spelers van midden 20 moeten kar gaan trekken bij PSV

PSV zag deze transferzomer enkele namen vertrekken uit Eindhoven, maar heeft ook enkele versterkingen gehaald.

Cocu zag natuurlijk met de Mexicanen Hector Moreno en Andres Guardado twee voltallig basisspelers en leiders vertrekken uit de lichstad, maar volgens de oefenmeester moet het komend seizoen het stokje worden overgenomen door een groep midtwintigers.

'Wijzigingen in de selectie zorgen voor een nieuwe dynamiek in de groep. Het zorgt voor frisheid, scherpte en nieuwe uitdaging. Dat kan heel positief uitpakken. Ik verwacht van de midtwintigers dat zij de groep gaan aansturen. Waar in het verleden één of twee individuen een leidersrol vervulden, verwacht ik nu dat meerdere jongens dat gaan doen.'

Cocu is tot op heden tevreden over de ontwikkelingen van zijn selectie in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, 'De accenten die we in het elftal wilden leggen, zien we steeds meer terug. De contouren van het elftal worden zichtbaar en ik vind dat we dat snel voor elkaar hebben gekregen.'

