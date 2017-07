Bij El Patio Andaluz vierde Romario maandagavond een besloten feestje, even was de PSV ster terug in Eindhoven.

Vervolg: Romario terug in Eindhoven en eet in zijn favoriete restaurant

Xivier Moonen was van de partij en wilde dolgraag met de oud PSV vedette spreken, die nog steeds geen spatader is veranderd.

Op 51-jarige leeftijd doet Romario nog steeds gewoon waar hij zin in heeft. 'Hij is geen spatader veranderd, al was het wel moeilijk om hem ook maar even te pakken te krijgen. Het is gewoon typisch Romario, als hij er geen zin in heeft doet-ie het niet. Als hij het doet, doet hij het goed. Als hij nieuws had benaderde hij mij.'

Romario terug in Eindhoven en eet in zijn favoriete restaurant

Een korte samenvatting: Bij El Patio Andaluz vierde Romario maandagavond een besloten feestje, even was de PSV ster terug in Eindhoven..