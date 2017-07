BREAKING: Ronaldo krijgt vierde kind, Georgina Rodriguez is zwanger

El Mundo Deportivo weet dinsdagochtend te melden dat Georgina Rodriguez inderdaad zwanger is.

Een gesprek met de president van Real Madrid en Ronaldo geeft inderdaad het nieuws dat de vriendin van Ronaldo Georgina Rodriguez zwanger is. De familie van Ronaldo is in alle staten toen ze te horen kregen dat Ronaldo een vierde kind verwacht.

Een week lang gaan er al foto's online waarin te zien is dat het lichaam van de vriendin van Ronaldo aan het veranderen is. Nu is het nieuws ook definitief bevestigd!

