Perisic zal spoedig tekenen bij Manchester United

Volgens diverse Italiaanse media wilt José Mourinho Ivan Perisic overnemen van Internazionale.

De voormalig sterkhouder van VfL Wolfsburg besloot een uitdaging aan te gaan bij Inter maar lijkt alweer te vertrekken. Perisic staat namelijk in de interesse van de toptrainer Mourinho van Manchester United. De deal zou ongeveer 40 tot 50 miljoen kosten. De voorzitter zou de deal eerst nog hebben ontkend maar zou nu toch akkoord zijn gegaan. Ook wordt gezegd dat Perisic niet mee is met de Pre-Season van Internazionale.

Perisic zou weg willen omdat het vorig seizoen niet bepaald lekker ging voor Inter met een coach-wissel en het ontslag van Frank de Boer.

Perisic wordt zeer waarschijnlijk een 4-jarig contract voorgeschoteld. Bij Manchester hoopt hij op een plek in de top 3 en in ieder geval heeft hij Champions League-voetbal in Engeland.

Perisic was eerder al een sterkhouder bij Borussia Dortmund, alvorens hij besloot te vertrekken naar Wolfsburg. Ook daar mocht hij zeker niet klagen qua kwaliteit en speeltijd.

