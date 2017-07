St. Juste en Haps vliegen naar Oostenrijk voor trainingskamp Feyenoord

Feyenoord weet twee vliegen in een klap te slaan, de regerend landskampioen bevestigd de komst van het duo definitief dinsdagmiddag.

Het duo Jerry St. Juste en Ridgeciano Haps werd dinsdagochtend medisch gekeurd in Rotterdam, bij beide zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen waardoor de transfers definitief zijn vastgelegd.

St. Juste moet in het hart van de verdediging de concurrentie aangaan met Botteghin en V.d Heijden, Haps is de vervanger van de vertrokken Kongolo naar AS Monaco.

🖊️ St. Juste (20) = Feyenoorder tot 2021

🖊️ Haps (24) = Feyenoorder tot 2022



📝➡️ https://t.co/zDxSqnJPtG#WelkombijFeyenoord pic.twitter.com/ahnRicyoRl — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 18 juli 2017

Het is voor Feyenoord alweer de vierde versterking, eerder wist de Rotterdamse grootmacht Sofyan Amrabat (FC Utrecht) en Jean-Paul Boëtius (FC Basel) al vast te leggen.

