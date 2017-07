De Poolse doelman zal naar verluidt de stand-in worden van Buffon, de eerste doelman van het Italiaanse Juventus.

Vervolg: Juventus haalt Szczesny als tweede doelman

De 27-jarige Pool is inmiddels in Turijn gearriveerd, waar op zijn twitter account een foto te zien is met de duim omhoog. Wojciech Szczesny wordt dinsdag medisch gekeurd bij de Oude Dame, om vervolgens een contract te ondertekenen bij de Italiaanse grootmacht.

De afgelopen twee seizoenen stond de Pool onder de lat bij concurrent AS Roma (op huurbasis), het mag dan ook enigzins verrassend genoemd worden dat Wojciech Szczesny nu voor Juventus kiest. Daarbij heeft Buffon nog een contract voor een seizoen, waardoor de Pool veelal op de bank zal plaats moeten nemen.

Met de komst van de Poolse doelman kan Juventus zich in ieder geval rijk rekenen, hiermee heeft het een goede tweede doelman voor in de toekomst vastgelegd als opvolger van Buffon.

