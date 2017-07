Di Maria heeft zinnen gezet op langer verblijf bij PSG

De Argentijnse aanvaller Di Maria wil koste wat kost bij PSG blijven, ondanks zijn mindere band met trainer Unai Emery.

Het afgelopen seizoen speelde Di Maria slechts 43 duels in alle officiele duels voor PSG, waarvan in de eerste 19 duels slechts een keer het net werd gevonden. De afgelopen weken wordt zijn naam genoemd bij het Italiaanse Internazionale, maar die club kan zijn loon amper ophoesten.

Van een transfer lijkt dan ook geen enkele sprake, 'Voor mij is er geen twijfel over. Ik wil blijven. Maar wat de club wil weet ik niet. De realiteit is dat mijn familie op z'n plek is en ik ben gelukkig in Parijs.'

'Ik weet dat vorig seizoen alles niet goed ging. In eerste instantie begreep ik niet goed wat de coach van mij vroeg. Toen begonnen we elkaar leren te kennen en ik denk dat mensen de verandering in de afgelopen maanden hebben gezien. Ik hoop dat ik dat dit jaar kan reproduceren.'

