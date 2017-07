Ajax in oefenduel tegen Lyon zonder vaste goalie Onana

Ajax zal dinsdagavond maarliefst tweemaal oefenen tegen het Franse Olympique Lyon, maar doelman Onana zal in geen van de wedstrijden in actie komen.

De dubbele oefenwedstrijd is ingepland om alle selectiespelers minuten te zien maken, dit met het oog op de komende wedstrijd tegen het Franse Nice in de derde voorronde van de Champions League.

Andre Onana is samen met keeperstrainer Carlo l'Ami in Amsterdam achtergebleven, waar hij deze week wordt klaargestoomd voor duels met Nice — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 18 juli 2017

Ajax zal het tegen de Franse grootmacht in ieder geval moeten stellen zonder het trio André Onana, Benjamin van Leer en Daley Sinkgraven. Onana wordt in Amsterdam klaargestoomd voor het Champions League duel, terwijl de andere twee lichte pijntjes kennen en geblesseerd moeten toekijken.

Sinkgraven heeft een knieblessure en Van Leer heeft last van een bilblessure, Onana kent na zijn drukke periode van de Confederations Cup en zijn korte vakantie een individueel programma.

Over 8 dagen treft Ajax het Franse Nice, wat uitgeschakeld moet worden om in een play off de groepsfase van de Champions League te halen.

