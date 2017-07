De Boer gaat shoppen bij Arsenal en wil middenvelder Chambers

Frank de Boer is inmiddels uitgeshopt in de Eredivisie, nu richt de Nederlander zijn pijlen op het Engelse Arsenal.

De Boer heeft bij The Gunners aangeklopt voor zijn derde versterking, het zou gaan om de 22-jarige Calum Chambers. Chambers zou de derde zomerse versterking kunnen worden voor Crystal Palace, die een eerste bod van 20 miljoen euro hebben uitgebracht bij Arsenal.

Het is echter nog maar de vraag of Chambers voor dag bedrag weg mag, in 2014 betaalde Wenger eveneens 20 miljoen voor Chambers aan het Engelse Southampton.

Afgelopen seizoen werd Chambers verhuurd aan Middlesbrough, waar de verdediger uit de Engelse Premier League degradeerde.

