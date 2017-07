Barazite transfervrij naar Turkse Liga bij promovendus

De 27-jarige Barazite kon transfervrij vertrekken bij FC Utrecht, waar hij een nieuwe verbintenis niet zag zitten.

Barazite stond in de belangstelling van diverse Nederlandse clubs, waaronder ook PSV. Maar de 27-jarige vertrekt naar Turkijke en heeft getekend bij Evkur Yeni Malatyaspor.

Barazite speelde 92 duels in het shirt van FC Utrecht waarin hij maarliefst 20 keer het net vond, waar de Domstedelingen hem in 2014 hem nog overname van het vorstelijke AS Monaco.

De Turkse club Evkur Yeni Malatyaspor wist afgelopen seizoen promotie te maken naar het hoogste Turkse niveau en komt derhalve volgend seizoen dus uit in de Turkse SuperLig.

