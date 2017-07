Feyenoord had maandag al vroeg een persoonlijk akkoord met St. Juste van SC Heerenveen, maar de clubs leken er niet uit te komen.

Vervolg: BREAKING: Feyenoord met Haps en St. Juste aan de haal

Maar nu lijken Feyenoord en SC Heerenveen het toch eens te zijn geworden over de transfersom van St. Juste, maar nog groter nieuws is dat Haps van AZ ook naar Feyenoord komt.

Welke bedragen er worden genoemd voor beide verdedigers is nog even onduideijk (later dinsdag meer), maar beide verdedigers worden dinsdag medisch gekeurd in Rotterdam, waarna beide afreizen naar Oostenrijk waar Feyenoord haar trainingskamp heeft opgeslagen.

