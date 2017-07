BREAKING: Heerenveen verzet zich flink tegen transfer St. Juste

De 20-jarige verdediger St. Juste heeft maandag al met Feyenoord gesproken en heeft in principe al een persoonlijk akkoord.

Feyenoord wil St. Juste het liefst vandaag nog definitief overnemen van SC Heerenveen, maar de Friezen verzetten zich hevig tegenover de transfer van de verdediger.

St. Juste heeft nog een doorlopend seizoen tot volgend jaar zomer, Heerenveen hoopt dat de jongeling dat nog verlengt met nog eens twee seizoenen. Echter als het aan St. Juste zelf ligt, verkast hij naar de Kuip. Een gesprek met Van Geel heeft hem al doen overtuigen.

Feyenoord had in eerste instantie 6 miljoen euro over voor AZ verdediger Luckassen, maar PSV ging ermee aan de haal. Ook Haps van AZ wordt genoemd, maar de Alkmaarders vragen de hoofdprijs, net zoals de Friezen dit nu doen voor St. Juste. De vraagprijs ligt hoger dan de 6 miljoen die Feyenoord in het hoofd heeft voor de overgang.

