Cocu: Luuk blijft captain, toekomst is goed en versterking is welkom

PSV trainer Philip Cocu heeft in het persmoment maandag weer wat meer open kaart gespeeld.

De oefenmeester van PSV liet in het persmoment in Zwitserland weten dat PSV een eerste, tweede en derde aanvoerder gaat aanwijzen voor komend seizoen. De huidige aanvoerder Luuk de Jong blijft voorlopig de band om de arm dragen.

Het toekomstbeeld van Cocu is vrij duidelijk, de trainer van PSV kan blijven ontwikkelen in Eindhoven. Of dat nu nog voor een jaar is of voor langere periode.

'Ik kan nog een hele tijd verder bij PSV. Ik blijf me hier verder ontwikkelen. Dat kan na 1 jaar voorbij zijn, maar ook nog 10 jaar duren' pic.twitter.com/tymbJxh5XI — paul post (@paulpostman) 17 juli 2017

Ook wordt Cocu de vraag gesteld waar de prioriteiten liggen met betrekking tot versterking, daar moet nog een linksbenige verdediger bij:

Cocu geeft aan dat hij graag een nieuwe linksbenige verdediger wil toevoegen aan de selectie van #PSV. Zaak is nog niet in beslissende fase. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 17 juli 2017

Persgesprek met Cocu gehad. #PSV gaat 1e, 2e en 3e aanvoerder aanwijzen. Luuk de Jong blijft captain. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 17 juli 2017

