Goedkope CL kaarten laat Nice tegen Ajax in uitverkocht huis spelen

De naam van Ajax valt goed bij de fans van het Franse OSC Nice, de run op kaarten is dan ook als een malle gegaan.

Binnen 36 uur wist Nice alle beschikbare kaarten voor de voorronde Champions League te verkopen, een record weet de club te melden. De thuisclub werkt haar duels af in de Allianz Riviera, waar bijna al een vol huis te melden valt.

De resterende kaarten die maandag in de verkoop gegaan zijn, kunnen alleen worden aangeschaft als er ook direct een seizoenskaart wordt afgenomen. Op 26 juli is het eerste duel in Nice, waarna een week later de return volgt in Amsterdam.

Nice hanteert schappelijke prijzen, van 10 tot 15 euro kunnen er kaarten worden aangeschaft. Kinderen onder de 11 jaar mogen zelfs gratis naar binen. Het stadion Allianz Riviera biedt ruimte aan 35.000 toeschouwers.

