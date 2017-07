Het lijkt erop dat Feyenoord snel heeft gehandeld, nadat Van Geel op de open dag liet weten nog enkele versterkingen te willen.

Vervolg: OFFICIEEL: St. Juste heeft akkoord met Feyenoord

Namen van Berghuis (definitieve overname), Haps en St. Juste werden genoemd als eventuele versterkingen, de laatst genoemde lijkt nu een persoonlijk akkoord te hebben met de Rotterdammers.

Feyenoord en St. Juste bereiken persoonlijk akkoord https://t.co/c7mO3CJxAl — FR12.nl (@fr12nl) 17 juli 2017

SC Heerenveen zou willen verlengen met St. Juste, maar de verdediger zou zijn zinnen hebben gezet naar een overgang naar Feyenoord. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat St. Juste al een persoonlijk akkoord heeft met Feyenoord, waar ook Van Geel spreekt van een mogelijke overgang.

Transfer St. Juste do Feyenoordu bliski finalizacji, https://t.co/JNIwUR8YHM — Holenderski Futbol (@PilkawHolandii) 17 juli 2017

De Technisch Manager van SC Heerenveen liet echter wel weten dat Feyenoord diep in de buidel moet tasten voor de jongeling, 'Wij zijn een club die goede spelers heeft, dan is het logisch dat daar belangstelling voor komt. Als een club een marktconforme prijs biedt dan denken we erover na. Het is niet zo dat we onze kroonjuwelen zomaar in de etalage zetten.'

OFFICIEEL: St. Juste heeft akkoord met Feyenoord

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat Feyenoord snel heeft gehandeld, nadat Van Geel op de open dag liet weten nog enkele versterkingen te willen..