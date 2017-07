Opnieuw wordt Van Ginkel gehuurd van Chelsea, zijn derde verhuurperiode aan het Eindhovense PSV.

Vervolg: Van Ginkel: Chelsea had niet zo moeilijk hoeven doen

Maar de huurperiode kwam maar moeilijk van de grond, 'Het speelde natuurlijk al even. Het ging niet helemaal soepel, maar uiteindelijk sta ik hier. Daar ben ik heel blij mee,' aldus Van Ginkel in gesprek met PSV TV. 'Kleine twijfel was er altijd wel een beetje. Uiteindelijk zijn we eruit gekomen.'

In de seizoenen 2015/16 en 2016/17 kwam Van Ginkel telkens maar een halfjaar op huurbasis uit voor PSV, aankomend seizoen hebben de Eindhovenaren hem voor een geheel seizoen kunnen huren van de Londense grootmacht.

Waar PSV wel inzette op een definitieve overname van Van Ginkel, bleek dat echter te gortig voor de Eindhovenaren. 'Al vrij snel werd duidelijk dat het niet ging lukken, dat het vrijwel onmogelijk was. Toen zijn we toch verder gaan kijken en kwam huur ter sprake.'

