Brands: PSV moet landstitel als hoogste prioriteit hebben

Afgelopen seizoen was een teleurstellende voor PSV, Marcel Brands laat weten dat komend seizoen de landstitel natuurlijk de prioriteit heeft.

In gesprek met De Telegraaf liet de Technisch Manager weten: 'De selectie is bijna op orde en we moeten voor de landstitel kunnen gaan.' Deze zomer moest PSV Andres Guardado en Hector Moreno al uitzwaaien, terwijl Jetro Willems maandag gekeurd wordt bij Eintracht Frankfurt.

Als het aan Marcel Brands ligt vertrekken er nu niet veel spelers meer, 'Bij een derde plaats zou het onlogisch zijn als er een volksverhuizing zou plaatsvinden. Daar ben ik dus niet zo bang voor. Spelers worden dan ook minder waard. Als het zo blijft, dan komen we er prima vanaf.'

PSV wist al wel de versterkingen Hirving Lozano, Derrick Luckassen en Marco van Ginkel te presenteren, waarbij nog wordt gedacht aan een defensieve versterking alvorens de selectie compleet is.

