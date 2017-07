Het is voor Chelsea een uitgesloten zaak dat Diego Costa nog uitkomend voor de regerend kampioen van Engeland.

Vervolg: Diego Costa steekt draak met Chelsea en feest in shirt Atletico

Zondag zette Diego Costa zelf een filmpje online op zijn instagram account, hierop is te zien dat hij feestend in een shirt van Atletico Madrid de avond geniet. In eerste instantie zou Conte hem niet meer in zijn plannen op te nemen, waarna hij later hoorde dat hij toch welkom was. Maar inmiddels is Chelsea klaar met de aanvaller en vica versa.

Op de Instagram account van Diego Costa is een filmpje geplaatst met de tekst eronder: 'Geef Conte eeen knuffel van me'

Diego Costa steekt draak met Chelsea en feest in shirt Atletico

Een korte samenvatting: Het is voor Chelsea een uitgesloten zaak dat Diego Costa nog uitkomend voor de regerend kampioen van Engeland..