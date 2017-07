Martin van Geel liet zondag al doorschemeren dat Feyenoord nog aast op 3 of 4 versterkingen, vooral defensief moet het nog aan de bak om versterkingen te halen.

Vervolg: Van Geel houdt hoop: 'Van Persie nog altijd meer dan welkom'

'We zijn nog volop bezig. Achterin komen er zeker nog twee versterkingen bij en voorin nog een of twee. Daar werken we hard aan,' aldus Van Geel in gesprek met FOX na afloop van de open dag van Feyenoord.

De topscorer van Feyenoord, Nicolai Jørgensen blijft naar zeggen van Van Geel voor de volledige 100%. 'Of hij 100 procent zeker blijft? Zeker weten.' Maar ook de naam van Van Persie werd weer genoemd, waarop Van Geel het volgende te zeggen had, 'Hij is van de categorie Dirk Kuijt, van de buitencategorie. Die spelers zijn altijd meer dan welkom bij Feyenoord.'

