Miedema omschree de start van de Oranje vrouwen een droomstart, ondanks dat ze zelf niet tot scoren kwam glunderde van oor tot oor.

Vervolg: Lieke Martens: 'We speelden gewoon met een volledige 12e man'

'Ik heb lekker gevoetbald, kansen gecreëerd voor mezelf en voor anderen. Ik weet dat die bal er de volgende wedstrijd wél invliegt.' Normaliter is Miedema een van de blikvangers van de Oranjevrouwen, maar zondagavond ging het vooral om Lieke Martens en Shanice van de Sanden.

'Het is lekker om zoveel kwaliteiten in het team te hebben, Dit is een goed begin van het EK, iedereen stond er voor 100 procent. De kop is er af. Als we dit volhouden, kunnen we mooie dingen doen op dit toernooi,' aldus de nummer 9 van de Oranje vrouwen.

Martens werd door de UEFA verkozen tot man of the match, de doelpuntenmaakster zelf reageerde nuchter: 'Het leek wel alsof we met z'n twaalven speelden. Al die supporters gaven ons energie.'

Danielle v.d. Donk gaf zelf te kennen dat ze wel wat zenuwen had bij haar invalbeurt, 'Normaal heb ik dat nooit, maar dit was echt een andere ervaring. Al die mensen in het oranje... Dat sloop echt in mijn lichaam. Het duurde wel een tijdje voordat ik die spanning kwijt was.'

V.d Donk liet weten dat de overwinning op Noorwegen meer dan terecht was, 'We waren een klasse beter.' Ook de Koning en zijn vrouw kwamen na afloop een compliment geven in het kleedlokaal. 'Hij heeft ons een hand gegeven en zei dat we het hartstikke goed hadden gedaan. Supervet, dat maak je niet iedere dag mee. Of hij nog een keer komt kijken? Nou, ik ga er vanuit dat hij weer op de tribune zit als we de finale halen.'

Lieke Martens: 'We speelden gewoon met een volledige 12e man'

Een korte samenvatting: Miedema omschree de start van de Oranje vrouwen een droomstart, ondanks dat ze zelf niet tot scoren kwam glunderde van oor tot oor..