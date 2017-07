Van Gaal: We mogen meer dan trots zijn op de Oranjevrouwen

De Oranjevrouwen hebben het EK in eigen land zondag afgetrapt met een keurige 1-0 overwinning op Noorwegen.

Onder toeziend oog van oud Oranje bondscoach Louis van Gaal wisten de Oranje Internationals een prima wedstrijd neer te zetten, er werd met 1-0 gewonnen van Noorwegen, daar waar de score wellicht nog hoger had kunnen uitvallen.

'Ik heb een mooie wedstijd gezien, het was plezierig om naar te kijken. Ik denk dat ze de Noorse vrouwen hebben uitgeput, want die liepen in de tweede helft wat minder en werden meer onder druk gezet,' aldus Van Gaal in gesprek met FOX. 'Maar dat kwam door de eerste helft. Toen vond ik al dat ze de Hollandse voetbalschool goed hebben uitgevoerd.'

'In 2001 ben ik ook naar een wedstrijd geweest, tegen Duitsland. Toen was het niveau aanzienlijk minder. We mogen er in Nederland heel trots op zijn dat die meisjes, vrouwen zich zo kunnen laten zien zoals vandaag het geval was.'

