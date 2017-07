Van Geel: Feyenoord zet in op nog 3 a 4 versterkingen

Zondag was de officiele open dag van Feyenoord, maar er kwamen maar bar weinig nieuwelingen uit de helicopter bij de spelerspresentatie.

Martin van Geel liet weten dat Feyenoord nog aast op drie a vier versterkingen, die de aankomende week (weken) nog gepresenteerd moeten gaan worden. Eerder zag de landskampioen al Eljero Elia, Rick Karsdorp en Terence Kongolo vertrekken, daar waar het AZ verdediger Luckassen ook in beeld had maar naar PSV zag verkassen.

Van Geel liet in gesprek met RTV Reijnmond weten dat hij betreurt dat Luckassen naar PSV vertrok. 'Wij vonden hem erg bij Feyenoord passen. Maar we schakelen gewoon over. Achterin moeten er nog twee versterkingen komen. Voorin één of misschien zelfs twee.'

Maar met de verkoop van Kongolo en Karsdorp stromen er miljoenen binnen bij Feyenoord, die weer gebruikt kunnen worden in de aankoop van nieuwelingen. 'We hebben hun contracten bewust verlengd om beter te staan in de onderhandleingen. De uitdaging is nu om het goed op te vangen. De clubs waar wij ons melden gaan nu namelijk ook stevig in hun zadel zitten. Dat is een andere dynamiek in het onderhandelen, niet altijd even makkelijk.'

