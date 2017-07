De jaarlijkse open dag van Feyenoord was zondag weer een succes, al zat de helikopter nog niet heel vol met nieuwe aanwas.

Vervolg: Genieten geblazen bij Open Dag Feyenoord in volgepakte Kuip

Voor de regerend landskampioen van Nederland is het ieder jaar prijs met een volle helikopter, al was het dit jaar wat magertjes. Alleen nieuwkomers Kevin Diks, Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius stapte uit in de volgepakte Rotterdamse Kuip.

Niet alleen in het stadion, maar ook rondom was er genoeg te beleven voor jong en oud. Ook kreeg de technische staff een warm onthaal om kippenvel van te krijgen.

Wat een ontvangst van het legioen voor onze trainer! 🙌#OpenDag #Feyenoord pic.twitter.com/sNfzyHFHSV — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 16 juli 2017

