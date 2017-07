PSV heeft zondag een akkoord weten te bereiken met een nieuwe werkgever voor Jetro Willems.

Vervolg: Marcel Brands: Haps niet genoemd als vervanger Willems

Op het trainingskamp in Zwitserland laat Marcel Brands los dat Jetro Willems inderdaad een nieuwe werkgever heeft gevonden. Over een naam van de club of land wordt nog niets losgelaten, wel dat PSV op zoek moet naar een eventuele vervanger voor Willems.

Wanneer wordt gevraagd om Haps van AZ, laat Marcel Brands weten dat de back niet hoog op het prioriteitenlijstje bij de Eindhovenaren staat.

Brands geeft letterlijk aan dat AZ-back Haps 'niet bovenaan het lijstje van #PSV staat'. 'Niet bovenaan.' — Rik Elfrink (@RikElfrink) 16 juli 2017

Marcel Brands: Haps niet genoemd als vervanger Willems

Een korte samenvatting: PSV heeft zondag een akkoord weten te bereiken met een nieuwe werkgever voor Jetro Willems..