PSV-er Jetro Willems heeft zondag een akkoord bereikt met een nieuwe werkgever.

Vervolg: HOT NEWS: Jetro Willems heeft nieuwe club, naam nog onbekend

PSV back Jetro Willems heeft het trainingskamp van PSV in Zwitserland inmiddels verlaten, maar over een nieuwe club wordt nog nog niet gerept. Marcel Brands wordt door Omroep Brabant aangesproken, maar de Technisch Manager laat niks los over de nieuwe werkgever van Willems.

'We hebben een akkoord met een club, we hebben hem de ruimte gegeven om tot een akkoord te komen met die club. Als het lukt kan er direct een keuring achteraan.'

Wanneer er wordt gevraagd naar een naam van de club laat Brands weten: 'Het is niet aan mij of aan ons om een club te noemen. De club moet op een moment bekend maken. Het is niet aan mij. Het is in ieder geval niet Freiburg.' Ook over een eventuele competitie wordt niks losgelaten. 'Ik ga niet over landen, Duitsland, Engeland of Spanje, zulke landen zijn het. Het is nu aan Jetro en aan de club.'

HOT NEWS: Jetro Willems heeft nieuwe club, naam nog onbekend

Een korte samenvatting: PSV-er Jetro Willems heeft zondag een akkoord bereikt met een nieuwe werkgever..