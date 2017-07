Ajax stond sinds het drama van Abdelhak Nouri zaterdag voor het eerst weer op het veld, een middag en een avondwedstrijd werd er afgewerkt.

Vervolg: Keizer gunt Ajax spelers alle tijd voor verwerking Nouri

Zaterdagmiddag werd er met 3-3 gelijkgespeeld tegen het Belgische RC Genk, terwijl de avondwedstrijd met 4-2 werd gewonnen van het Griekse PAOK. Precies een week na het drama met Ajacied Nouri stonden de spelers weer op het veld, waar duideijk zichtbaar was dat de knop nog niet geheel was omgezet.

Ajax heeft nog 11 dagen om zich voor te bereiden op de eerste echte test, dan wacht in de derde voorronde van de Champions League het Franse OSC Nice. Op 26 juli moet Ajax er gewoon staan, weet ook Veltman. 'Het klinkt hard, maar we hebben over twee weken die belangrijke wedstrijd. Hoe we het ook doen weet ik niet, maar we moeten naar die wedstrijd toewerken,' aldus de nieuwe aanvoerder in gesprek met NOS.

Ajax trainer Marcel Keizer geeft de Ajacieden dan ook alle tijd en ruimte om het de klap van Nouri te kunnen verwerken. 'We hebben te maken met topsporters, die ergens die knop wel gaan vinden. De één heeft daar een dag voor nodig, de ander één of twee weken. Misschien dat er jongens zijn die er dan nog niet klaar voor zijn als we tegen Olympique Nice moeten gaan spelen, dan moeten we andere jongens gebruiken.'

'Het is geen oordeel of veroordeling voor die jongens. Als je niet klaar bent, ben je niet klaar. Als je het binnen een dag verwerkt, betekent dat ook dat je van Appie houdt. Het is moeilijk, maar we proberen het klaar te hebben als de wedstrijd tegen Nice daar is. Ik heb wel vertrouwen in de jongens dat ze dat gaat lukken. Met de steun van de familie erbij, denk ik dat we een eind kunnen komen.'

