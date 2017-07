Vitesse hoopt dat het snel Mukhtar Ali kan presenteren als nieuwe aanwinst. Joost de Wit, directeur van Vitesse, laat tegen Omroep Gelderland weten dat Vitesse in onderhandeling is met Chelsea over een definitieve transfer van Ali. De negentienjarige Ali speelde van januari tot deze zomer al op huurbasis bij de club uit Arnhem.

Vervolg: Vitesse wil Chelsea-huurling definitief vastleggen

'We zijn op dit moment bezig om de puntjes op de i te zetten. Het gaat dan om koop, niet om een huurovereenkomst', zei De Wit. Veel Vitesse-supporters snappen niet waarom Vitesse Ali probeert te kopen van Chelsea. Ali kwam in een halfjaar maar tot zes invalbeurten bij Vitesse en speelde verder vooral in Jong Vitesse.





'Wij zien dat anders. Onze technische mannen hebben hem vaak gezien en zijn overtuigd. Je hebt in je selectie bepaalde kwaliteiten nodig. Helemaal dit jaar met Europees voetbal en vijf wedstrijden in tien dagen in december. Dan heb je deze spelers nodig. We kunnen niet allemaal een Rashica zijn. Onze technische mensen zijn overtuigd van de kwaliteiten van Ali’, aldus De Wit.





Ali lijkt dus in eerste instantie vooral voor de breedte bedoeld te zijn. De Engels-Somalische middenvelder speelde in de jeugd van Leyton Orient en Chelsea. Hij speelde ook interlands voor Engeland onder 16 en 17. In de eerste seizoenshelft van vorig seizoen werkte hij acht competitieduels af voor Chelsea onder 23.

