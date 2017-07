Middenvelder Siem de Jong kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor PSV, maar aankomend seizoen wil Siem zijn kans pakken bij Newcastle United.

Vervolg: Siem de Jong wil gaan voor zijn kansen bij Newcastle United

Onder leiding van coach Rafael Benitez wil Siem de Jong zijn kansen weer gaan pakken, 'Dat weten wij ook niet. De voorbereiding is net begonnen en dan is het toch altijd nieuwe ronde, nieuwe kansen. Siem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het zijn intentie is om alsnog te slagen bij Newcastle.' laat zijn zaakwaarnemer weten in gesprek met VI.

Maar de zaakwaarnemer van Siem de Jong weet ook zomaar dat er geen kansen kunnen komen voor de middenvelder, 'Newcastle heeft nog niet heel veel nieuwe spelers gekocht, dus ik verwacht dat er de komende tijd nog wel wat spelers gaan komen. Zo werkt de club altijd. Dan is het afwachten of er perspectief is voor Siem. Hij heeft nog nooit écht gewerkt onder Benítez, dus hij moet nu proberen zijn kans te pakken.'

Over een vertrek van Siem de Jong wordt nog niet gesproken, maar er wordt al wel stiekem rekening gehouden met dat scenario. 'Wij houden natuurlijk rekening met dat scenario en verzamelen dan ook continu opties. Die opties zijn er nu al, er wordt regelmatig geïnformeerd naar Siem. Maar een eventuele transfer is ook niet makkelijk. Je hebt met zijn salaris te maken, de vraagprijs en het perspectief bij een andere club.'

Dat het Engelse Newcastle United Siem de Jong aan PSV zou hebben aangeboden ter definitieve overname doet de zaakwaarnemer af als complete onzin. 'Daar weet ik echt helemaal niets van. Of de club zou dat achter mijn rug om gedaan moeten hebben, maar dat lijkt me sterk want ik heb goede contacten met Newcastle.'

Siem de Jong wil gaan voor zijn kansen bij Newcastle United

Een korte samenvatting: Middenvelder Siem de Jong kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor PSV, maar aankomend seizoen wil Siem zijn kans pakken bij Newcastle United..