Het oefenduel met SDC Putten werd met dubbele cijfers afgesloten, tot grote tevredenheid van oefenmeester Giovanni van Bronckhorst.

Vervolg: Gio: Spelers zijn goed teruggekomen uit de vakantie, dat zie je gewoon

'Je weet dat je in een wedstrijd als deze veel op de helft van de tegenstander speelt. Dan is het belangrijk om op het goede moment diep te gaan en een goede wisselwerking te hebben met de buitenspelers en goede loopacties te hebben in de zestienmeter. Dat hebben we goed gedaan,' aldus de oefenmeester op de clubwebsite van de landskampioen.

Het vertrouwen zit er nog steeds bij de landskampioen, dat merkt Gio ook. 'Dat merk ik aan de manier waarop de jongens zijn teruggekomen na de vakantie, hoe ze trainen en hoe ze op het veld staan. Bovendien passen de nieuwe jongens zich goed aan.'

Steun Nouri

Ook liet Feyenoord zich van haar beste kant zien na de steunbetuiging voor Ajacied Abdelhak Nouri, 'We wilden namens Feyenoord samen met Putten een signaal geven aan Abdelhak Nouri, aan zijn familie en aan Ajax om te laten merken dat ze er niet alleen voor staan.'

Vertrek basisspelers

En ondanks het vertrek van vele spelers, houdt Van Bronckhorst er nog alle vertrouwen in. 'We hebben de intentie om niemand meer te laten gaan, maar we weten allemaal hoe de transfermarkt in elkaar steekt. De bedoeling is om deze groep bij elkaar te houden. De club is ondertussen hard bezig om versterkingen te halen. Het belangrijkste is dat de selectie op orde is als de competitie start.'

